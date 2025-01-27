Устроившие беспорядки в Сочи подростки переданы родителям

Фото: телеграм-канал "ЧП Сочи"

Подростков, задержанных правоохранителями за беспорядки, которые произошли из-за отмены концерта блогера Ivan Zolo в Сочи, передали родителям. Об этом рассказал начальник пресс-службы городского УВД Андрей Кошелев в беседе с РИА Новости.

Вечером 26 января в местных соцсетях распространились кадры с разъяренной толпой подростков из-за срыва концерта Ivan Zolo. Как утверждали в региональном главке МВД, концерт был отменен из-за информации о "минировании". Однако опасных предметов не было найдено. При этом правоохранители забрали в отделение около 20 дебоширов.

На концерте Ivan Zolo демонстрирует танцы, поет караоке и показывает небольшие юмористические постановки.

Ранее полицейские задержали москвича, который угрожал сотрудникам ресторана быстрого питания гранатой, если ему не выдадут заказ. Один из посетителей потребовал от работников выдать ранее отмененный им заказ, хотя ему вернули деньги.

После получения отказа злоумышленник начал угрожать сотрудникам похожим на гранату предметом. Забрав пакет с едой, мужчина скрылся. Однако его личность была установлена, его задержали. Возбуждено уголовное дело.