Украинский дрон атаковал село в Белгородской области – Гладков

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Село Антоновка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он отметил, что украинский дрон сбросил взрывное устройство на частный жилой дом. В результате взрыва была повреждена крыша, выбита оконная рама и снесен забор. При этом обошлось без пострадавших.

По словам губернатора, также были повреждены линия газоснабжения и автомобиль. На месте работают оперативные и аварийные службы. Гладков подчеркнул, что в светлое время суток будет продолжен подворовой обход территории.

Также в субботу, 27 января, Вооруженные силы Украины атаковали село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. В результате сброса четырех снарядов повреждения получил один частный дом и два автомобиля.