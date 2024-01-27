27 января, 20:28Происшествия
Движение на улице Сайкина затруднено из-за падения автомобиля с моста
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Автомобиль перевернулся и упал в тоннель проспекта Андропова, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
ЧП произошло на улице Сайкина в районе дома 21. Движение в районе места происшествия незначительно затруднено.
На месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Ранее сообщалось, что на перекрестке улиц Лобачевского и Коштоянца произошло столкновение автомобилей такси и Hyundai Grand Starex. По данным столичной прокуратуры, правила дорожного движения нарушил водитель такси. В результате аварии пострадал 16-летний пассажир автомобиля Hyundai. Надзорное ведомство заявило о намерении проконтролировать ход расследования данного инцидента.
Несколько автомобилей столкнулись в районе 69-го км МКАД
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