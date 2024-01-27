Движение на улице Сайкина затруднено из-за падения автомобиля с моста

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Автомобиль перевернулся и упал в тоннель проспекта Андропова, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

ЧП произошло на улице Сайкина в районе дома 21. Движение в районе места происшествия незначительно затруднено.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее сообщалось, что на перекрестке улиц Лобачевского и Коштоянца произошло столкновение автомобилей такси и Hyundai Grand Starex. По данным столичной прокуратуры, правила дорожного движения нарушил водитель такси. В результате аварии пострадал 16-летний пассажир автомобиля Hyundai. Надзорное ведомство заявило о намерении проконтролировать ход расследования данного инцидента.



Несколько автомобилей столкнулись в районе 69-го км МКАД