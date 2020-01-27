Суд вынес приговор обвиняемым в хищении 1 млрд рублей у "Роснано"

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Хорошевский суд Москвы назначил наказание учредителю "НТ-Фарма" Рустаму Атауллаханову и генеральному директору компании Евгению Султанову в виде лишения свободы на 8 и 5 лет соответственно. Об этом сообщает ТАСС.

Суд признал виновными Атауллаханова и Султанова в растрате вверенного им имущества в особо крупном размере. Атауллаханову также вменяется статья "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем".

Обыски в офисе компании "Роснано" прошли 16 ноября 2016 года. С 2010 года госкорпорация инвестировала миллиард рублей в фармакологическую компанию "НТфарма" для строительства завода. Однако объект не реализовывался долгие годы, а деньги были растрачены.

По данным следствия, чтобы создать видимость выполнения проекта, учредитель и гендиректор "НТфарма" Рустам Атауллаханов и Евгений Султанов в 2011 году купили у компании мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова земельный участок.

Земля находится на территории национального парка "Плещеево озеро", и разрешение на строительство не могло быть выдано без согласования с Минприроды. Но благодаря Кошурникову "НТфарма" такой документ получила.

На всех троих были заведены уголовные дела. Денис Кошурников обвинялся в превышении должностных полномочий, а затем дело в отношении него расследовалось по статье "Халатность". Кошурников был приговорен к штрафу в 100 тысяч рублей и освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.

