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Происшествия

18 ноября 2016, 18:50

Мэра Переславля-Залесского арестовали по делу о хищении средств в "Роснано"

следствие суды

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Басманный суд Москвы арестовал до 16 января мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова. Как сообщает ТАСС, его подозревают в причастности к хищению средств "Роснано", выделенных на строительство фармацевтического завода в Ярославской области.

По мнению следователя, на причастность Кошурникова к преступлению указывают очевидцы. Прокуратура же выступила против ареста чиновника.

Сам Кошурников свою вину не признает, его адвокаты намерены обжаловать решение суда.


Ранее суд отправил на два месяца под домашний арест учредителя "НТФарма" Рустама Атауллаханова и гендиректора фирмы Евгения Султанова. Их обвиняют в растрате средств "Роснано".

Обыски в офисе компании "Роснано" прошли 16 ноября. С 2010 года госкорпорация инвестировала миллиард рублей в фармакологическую компанию "НТфарма" для строительства завода. Однако объект не реализуется долгие годы, а деньги растрачены.

По данным следствия, чтобы создать видимость выполнения проекта, учредитель и гендиректор "НТфарма" Рустам Атауллаханов и Евгений Султанов в 2011 году купили у компании мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова земельный участок.

Земля находится на территории национального парка "Плещеево озеро" и разрешение на строительство не могло быть выдано без согласования с Минприроды. Но, благодаря Кошурникову, "НТфарма" такой документ получила.

Кошурников, а также учредитель и гендиректор были задержаны 16 ноября. На всех троих заведены уголовные дела: Атауллаханова и Султанова обвиняют в растратах в особо крупном размере, а Дениса Кошурникова – в превышении должностных полномочий.

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