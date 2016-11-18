Мэра Переславля-Залесского арестовали по делу о хищении средств в "Роснано"

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Басманный суд Москвы арестовал до 16 января мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова. Как сообщает ТАСС, его подозревают в причастности к хищению средств "Роснано", выделенных на строительство фармацевтического завода в Ярославской области.

По мнению следователя, на причастность Кошурникова к преступлению указывают очевидцы. Прокуратура же выступила против ареста чиновника.

Сам Кошурников свою вину не признает, его адвокаты намерены обжаловать решение суда.



Ранее суд отправил на два месяца под домашний арест учредителя "НТФарма" Рустама Атауллаханова и гендиректора фирмы Евгения Султанова. Их обвиняют в растрате средств "Роснано".