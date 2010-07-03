Суд приговорил экс-врио премьера Дагестана к 6,5 годам колонии

Фото: телеграм канал Труба под Неглинной
Лефортовский суд Москвы приговорил бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова к 6,5 годам колонии за растрату более 40 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.
"Признать виновным Абдусамада Гамидова в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение чужого имущества в особо крупном размере в составе организованной группы"), и назначить ему наказание в виде шести лет шести месяцев колонии общего режима", – огласила приговор судья.
Ранее суд вынес обвинительный приговор в отношении Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова по делу о растрате бюджетных средств, которые были выделены на реконструкцию здания под размещение учреждения для временного содержания иностранцев и лиц без гражданства в Махачкале. Им грозило до десяти лет лишения свободы.
В настоящее время СК расследует еще несколько эпизодов, связанных с незаконной деятельностью Гамидова и других бывших дагестанских чиновников. "Это только один эпизод преступлений, вменяемых Гамидову и Юсуфову. Продолжается расследование иных эпизодов преступной деятельности Гамидова и его соучастников в рамках общего уголовного дела", – отметили следователи.
Суд рассматривает дело в отношении заместителя председателя правительства Дагестана Шамиля Исаева, которого обвиняют в растрате, а также дело против республиканского министра образования Шахабаса Шахова.
В рамках расследования преступной деятельности высших должностных лиц Дагестана следователи установили восемь эпизодов растраты бюджетных денег, получения взяток, превышения должностных полномочий, незаконного хранения оружия и другие преступления. Всего к уголовной ответственности привлекается десять человек.
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