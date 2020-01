Появилось видео с места авиакатастрофы в Афганистане

В Сети появилось видео с места крушения самолета в Афганистане. На кадрах видны обломки самолета, дым, а также еще не потушенный до конца салон лайнера.

Самолет авиакомпании Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни 27 января. По предварительным данным, полученным от замгубернатора провинции, лайнер разбился в уезде Дих-Як. На момент крушения в самолете находились 83 человека.

По сведениям телеканала Ariana News, разбившийся самолет был пассажирским. Лайнер направлялся из Герата в Кабул. В то же время некоторые СМИ сообщают, что воздушное судно принадлежало афганской армии и следовало из Герата в индийский Дели.

VIDEO:



We have a clear footage now of the crashed plane. #Ghazni #Afghanistan pic.twitter.com/onlMjFiOma