В Подмосковье шестилетняя девочка укололась найденным шприцем

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В подмосковном Орехово-Зуеве шестилетняя девочка укололась шприцем, который нашла на территории детского сада. Об этом заявила пресс-служба региональной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что днем 25 декабря дети на прогулке в детском саду нашли возле забора пустой шприц. В результате одна девочка получила инъекционные повреждения запястья и кисти.

"Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки", – заключили в ведомстве.

В свою очередь, в пресс-службе Минздрава Подмосковья заявили, что врачи уже осмотрели ребенка и отпустили домой в удовлетворительном состоянии, пишет Агентство "Москва".

В августе сообщалось, что в Москве несовершеннолетняя пассажирка укололась о шприц, который был воткнут в сиденье авто. Результаты анализов шприца показали, что в нем находился наркотик.

Позже правоохранители установили и доставили в полицию мужчину, который употребил наркотик в автомобиле каршеринга и оставил шприц в машине.