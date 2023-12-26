26 декабря, 13:41Происшествия
В Подмосковье шестилетняя девочка укололась найденным шприцем
Фото: depositphotos/astanin.photo
В подмосковном Орехово-Зуеве шестилетняя девочка укололась шприцем, который нашла на территории детского сада. Об этом заявила пресс-служба региональной прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что днем 25 декабря дети на прогулке в детском саду нашли возле забора пустой шприц. В результате одна девочка получила инъекционные повреждения запястья и кисти.
"Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки", – заключили в ведомстве.
В свою очередь, в пресс-службе Минздрава Подмосковья заявили, что врачи уже осмотрели ребенка и отпустили домой в удовлетворительном состоянии, пишет Агентство "Москва".
В августе сообщалось, что в Москве несовершеннолетняя пассажирка укололась о шприц, который был воткнут в сиденье авто. Результаты анализов шприца показали, что в нем находился наркотик.
Позже правоохранители установили и доставили в полицию мужчину, который употребил наркотик в автомобиле каршеринга и оставил шприц в машине.
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