Жителя Сахалина приговорили к 15 годам лишения свободы за госизмену и попытку диверсии

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Жителя Сахалина приговорили к 15 годам лишения свободы за подготовку диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса на острове и государственную измену. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России сообщает РИА Новости.

"Сахалинский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гражданина России, жителя Сахалинской области 1980 года рождения, признанного виновным по части 1 статьи 30, части 1 статьи 281("Приготовление к диверсии") и статьи 275 ("Государственная измена") УК РФ", – указано в сообщении.

Мужчине предстоит 15 лет лишения свободы, из которых первые три года он проведет в тюрьме, а остальные 12 лет – в исправительной колонии строгого режима.

Суд установил, что житель Сахалина действовал под руководством спецслужб Украины и осуществлял подготовку диверсии на объекте топливно-энергетической системы острова.

При его задержании, сотрудники ФСБ изъяли из дома мужчины инструкции и компоненты для изготовления взрывных устройств, а также средства связи, в которых содержались большое количество террористического и экстремистского контента и переписка с координатором одной из террористических украинских организаций.

Ранее ФСБ задержала в Воронеже агента спецслужб Украины, который готовил теракт в отношении высокопоставленного российского военного. Украинский агент признался в содеянном.

Также сообщалось, что ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом РФ в этом году пресекла деятельность разветвленной агентурной сети спецслужб Украины в Крыму. Было предотвращено 14 диверсионно-террористических актов.



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