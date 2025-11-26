Дело возбуждено по факту гибели ребенка под машиной матери в Пушкине

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Подмосковная полиция завела уголовное дело после гибели двухлетней девочки в Пушкине. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Инцидент произошел 25 ноября. Предварительно, около одного из домов на Степаньковском шоссе 41-летняя женщина выезжала с парковки и наехала на свою дочь, которая в этот момент обходила машину.

Мать самостоятельно доставила ребенка с травмами в медучреждение. Впоследствии девочка скончалась.

По данному факту было возбуждено дело по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Установление обстоятельств случившегося взяла на контроль прокуратура Московской области.

Ранее водитель сбил пешехода в столичном районе Куркино. Вечером 25 ноября на Соколово-Мещерской улице возле дома № 28 иномарка наехала на 18-летнего молодого человека. Он получил травмы и был доставлен в больницу.