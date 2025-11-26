Форма поиска по сайту

26 ноября, 12:50

Происшествия

Столичные полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве денег у ветеранов СВО

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Столичные сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Москве и Подмосковью задержали двоих подозреваемых в вымогательстве денег у ветеранов СВО. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В правоохранительные органы ранее обратился участник спецоперации, который находился в медицинской организации после боевого ранения. Он рассказал об угрозах со стороны неизвестных, которые под предлогом принудительной выписки и направления на линию боевого соприкосновения потребовали от него 1 миллион рублей.

В результате оперативных действий полицейские смогли задержать участников преступной схемы при передаче денег. Во время обысков у них нашли банковские карты, электронные носители информации и предметы, схожие с пистолетами.

Выяснилось, что фигуранты аналогичным образом требовали 300 тысяч рублей от другого ветерана того же госпиталя. По данным фактам следователями возбуждены уголовные дела, согласно статье 163 УК РФ ("Вымогательство"), которые позже были объединены в одно производство.

Фигурантам предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также продолжаются мероприятия, направленные на установление всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности.

Ранее столичные полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве под предлогом трудоустройства в модельное агентство. Выяснилось, что преступники приглашали своих жертв на собеседование в арендованные офисы, где обещали работу с высоким заработком.

Но для заключения трудового договора и начала деятельности аферисты вынуждали граждан воспользоваться "обязательной платной услугой" по созданию портфолио. После получения денег они свои обязательства не выполняли и уклонялись от общения.

происшествиягород

