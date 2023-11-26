После атаки дронов на московский регион погибших и пострадавших нет – Воробьев

Фото: телеграм-канал "Воробьёв LIVE"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в ночь на воскресенье, 26 ноября, пять беспилоьников были перехвачены силами российских ПВО. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Как сообщил губернатор, пять БПЛА были перехвачены над четырьмя муниципалитетами Московской области: в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах.

По словам Ворбьева, в трех случаях есть повреждения строений на земле. Погибших и пострадавших нет.

"На местах руководители муниципалитетов возглавят оперативные штабы и окажут помощь жителям, где это необходимо. Прошу всех сохранять спокойствие", – написал губернатор.

Ранее губернатор Тульской области сообщил, что один из сбитых в ночь на воскресенье беспилотников врезался в жилой дом.

В Минобороны РФ заявили, что ночью Центральный федеральный округ подвергся массированной атаке беспилотников. Российские средства ПВО сбили 11 украинских БПЛА над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что часть сбитых дронов летела на столицу. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет.