Губернатор Калужской области сообщил об уничтожении беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Беспилотные летательные аппараты были сбиты российскими ПВО в ночь на воскресенье, 26 ноября, над Калужской областью. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

Как сообщил глава Калужской области, в ночь на воскресенье на территории Дзержинского и Жуковского районов средствами российских ПВО были сбиты беспилотники.

По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет.

Ранее губернатор Тульской области сообщил, что один из сбитых в ночь на воскресенье беспилотников врезался в жилой дом. В результате пострадал один человек.

В Минобороны РФ заявили, что ночью российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что часть сбитых дронов летела на столицу. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет.