Средствами ПВО уничтожены еще 9 украинских БПЛА над регионами ЦФО – Минобороны РФ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Средства ПВО уничтожили еще девять украинских беспилотников над территорией четырех регионов Центрального федерального округа – Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны России.

Как сообщили в Минобороны РФ, в воскресенье утром была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории России.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены 9 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей", – сообщили в ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, российские ПВО отразили массовую атаку беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Также Собянин сообщил, что часть сбитых дронов летела на столицу. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет.