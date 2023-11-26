26 ноября, 06:40Происшествия
Средствами ПВО уничтожены еще 9 украинских БПЛА над регионами ЦФО – Минобороны РФ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Средства ПВО уничтожили еще девять украинских беспилотников над территорией четырех регионов Центрального федерального округа – Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны России.
Как сообщили в Минобороны РФ, в воскресенье утром была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории России.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены 9 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей", – сообщили в ведомстве.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, российские ПВО отразили массовую атаку беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Также Собянин сообщил, что часть сбитых дронов летела на столицу. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет.
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