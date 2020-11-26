Задержан обвиняемый в убийстве мужчины в Солнцеве

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Сотрудники полиции задержали мужчину, которого обвиняют в убийстве знакомого в квартире в районе Солнцево, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета России по столице Юлию Иванову.

"Тело мужчины 1977 года рождения с колото-резаной раной в области груди было обнаружено в квартире на улице Авиаторов. Правоохранителям удалось в короткие сроки задержать подозреваемого 1983 года рождения. Ему предъявлено обвинение", – говорится в сообщении.

Во время допроса мужчина рассказал, что в ходе распития спиртных напитков между ним и убитым произошел конфликт. Обвиняемый ударил потерпевшего ножом и скрылся. Расследование происшествия продолжается. Следствие планирует ходатайствовать об аресте обвиняемого.

Ранее Бабушкинский районный суд Москвы вынес приговор по делу 37-летней жительницы столицы Ольги Бабушкиной, признанной виновной в убийстве отца. В ходе конфликта со своим отцом на почве личных неприязненных отношений женщина нанесла ему один удар ножом в область груди.