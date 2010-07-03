При столкновении двух вертолетов в Мали погибли 13 французских военных

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Тринадцать французских военнослужащих погибли при столкновения двух военных вертолетов в Мали, передает ТАСС.

Администрация президента Франции Эмманюэля Макрона сообщила, что солдаты погибли вечером 25 ноября. Это произошло во время операции против экстремистов.

Елисейский дворец выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

Основная задача французского контингента в Мали – помощь в борьбе против местных экстремистских группировок.

В августе пропал Ми-2, совершавший перелет из поселка Коротчаево Ямало-Ненецкого автономного округа в Дудинку. На борту находились три человека – пилот, собственник и знакомый собственника. По данным МЧС, перелет проходил без согласования с органами воздушного транспорта, точный маршрут вертолета был неизвестен.

