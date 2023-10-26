Движение в Лефортовском тоннеле восстановлено после ДТП

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Движение в Лефортовском тоннеле, которое ранее было затруднено в результате ДТП, восстановили. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

Ранее сообщалось об аварии с участием девяти автомобилей на внешней стороне Лефортовского тоннеля. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Движение в районе ДТП было затруднено и осуществлялось только по одной полосе. Водителей призывали выбирать альтернативные маршруты.



Девять автомобилей столкнулись на внешней стороне Лефортовского тоннеля в Москве