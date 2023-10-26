Москвичей предупредили о заторах до 8 баллов вечером 26 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заторы до 8 баллов могут образоваться на дорогах Москвы вечером в четверг, 26 октября. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

В настоящее время движение затруднено на ТТК в районе улицы Новой Башиловки в обе стороны, на внешней стороне МКАД в районе 35-го километра, а также на ТТК в районе Сущевского Вала.

Ранее ЦОДД посоветовал автомобилистам не выезжать в непогоду на летних шинах. По информации МЧС, в пятницу, 27 октября, в Москве ожидается снегопад, местами метель с ветром до 15 метров в секунду и гололедица.

Водителям посоветовали пересесть на общественный транспорт, который готов принять дополнительных пассажиров.

Уточняется, что ситуацию на дорогах будет контролировать Ситуационный центр ЦОДД, для помощи автомобилисты смогут обратиться к сотрудникам Дорожного патруля.



МЧС предупредило о возможной метели 27 октября