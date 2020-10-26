Дело об убийстве бизнесмена Петрова передано в центральный аппарат СК

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело об убийстве бизнесмена и депутата Выборгского района Александра Петрова в центральный аппарат ведомства, сообщает пресс-служба СКР.

В ведомстве уточнили, что это сделано "для наиболее оперативного, полного и объективного расследования".

Ранее СК возбудил уголовное дело об убийстве по найму. По версии следствия, неизвестный выстрелил с противоположного берега реки, когда 61-летний мужчина находился на территории своего дома под Выборгом.

СК опубликовал видео с места преступления. Сейчас устанавливаются круг общения потерпевшего и обстоятельства, имеющие значение для расследования.