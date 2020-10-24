Бизнесмен Александр Петров умер в Ленинградской области – СМИ

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Бизнесмен Александр Петров умер в Ленинградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, было совершено покушение. Петров скончался", – рассказал источник.

Петров был руководителем трех предприятий и учредителем 47 компаний на территории Выборгского района. Также он исполнял обязанности председателя общественного объединения "Фаворит Выборг" и был депутатом одного из округов.

Сын Александра Петрова, Виталий, был первым российским гонщиком в "Формуле-1".