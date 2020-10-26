В Петербурге убили преподавателя-биохимика

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Преподавателя-биохимика из Санкт-Петербургского государственного технологического университета убили в Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Тело преподавателя 1986 года рождения находилось в квартире дома на улице Димитрова Фрунзенского района. У женщины была повреждена шея и отрезана фаланга пальца.

Предполагается, что преступник отрезал палец для разблокировки смартфона. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее следствие попросило продлить арест Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего мужа Энди Картрайта в Петербурге. Рассмотрение ходатайства назначено на 29 октября.

Следствие полагает, что убийство рэпера, расчлененное тело которого обнаружили летом в квартире в Санкт-Петербурге, было заранее спланировано.