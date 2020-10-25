Убийство бизнесмена Петрова в Ленобласти совершили по найму – СК

Фото: СК РФ

Следственный комитет (СК) по Ленинградской области возбудил уголовное дело об убийстве по найму депутата Выборгского района Александра Петрова.

Как говорится на сайте СКР, неустановленное лицо совершило выстрел из огнестрельного оружия с противоположного берега реки в вечернее время 24 октября.

В этот момент 61-летний мужчина находился на территории своего дома под Выборгом. СК также опубликовал видео с места преступления.

Там продолжает работать оперативная группа. Устанавливается круг общения потерпевшего, а также иные обстоятельства, имеющие значение для расследования.

Глава СК по области Сергей Сазин сообщил, что тело обнаружили в банном комплексе. Александр Петров был отцом первого российского пилота "Формулы-1" Виталия Петрова.