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Происшествия

01 декабря, 23:30

В Киеве расстреляли автомобиль депутата

происшествия

Фото: kiev.informator.ua

Неизвестный в Киеве расстрелял автомобиль депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. В результате нападения погиб ребенок, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на улице Льва Толстого. Депутат подтвердил, что был убит его сын. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

После покушения полиция ввела план "Сирена", однако задержать злоумышленника пока не удалось.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под домашний арест первого замглавы СУ СК по Свердловской области Михаила Бусылко. Его задержали за взятку в 18 миллионов рублей.

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