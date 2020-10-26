В Москве задержали подозреваемого в хищении 2 млн рублей у подростка

13:52
Фото: depositphotos/LUNNO
В Москве задержали мужчину, который подозревается в хищении 2 миллионов рублей у подростка, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД РФ.
"Следователем СО ОМВД России по району Сокол возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ ("Мошенничество")", – отметили в правоохранительных органах.
Дело завели после обращения 56-летнего москвича в полицию. Он сообщил, что к его несовершеннолетней дочери на улице подошли незнакомые люди. Они рассказали девочке, что ее мать болеет, а на семью наведена порча. Чтобы снять ее, они потребовали у несовершеннолетней принести из дома фотографию родителей, сырое яйцо, украшения и денежные средства.
Девочка послушалась их и отдала злоумышленникам деньги, кольцо и часы. После этого они попросили ее подождать и исчезли.
"Общая сумма ущерба составила более 2 миллионов рублей", – заявили в правоохранительных органах.
Подозреваемым оказался ранее судимый 37-летний приезжий мужчина. Сообщается, что деньги он уже потратил, а часы изъяла полиция. Мужчину поместили под стражу.
Ранее в Москве возбудили дело о мошенничестве после того, как пенсионерка отдала лжебанкирам сбережения на сумму 2,3 миллиона рублей. Мошенники рассказали пожилой женщине о блокировке ее счета и попросили перевести деньги на более безопасный счет. В течение недели пенсионерка переводила им средства или отдавала лично в руки.
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