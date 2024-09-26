СК начал доследственную проверку после обнаружения тела мужчины в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Тело мужчины с многочисленными травмами было найдено 26 сентября в нежилом помещении на Комсомольской площади в Москве. Об этом сообщил ГСУ СК по столице в своем телеграм-канале.

По данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники ведомства работают на месте, чтобы выяснить обстоятельства происшествия. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

24 сентября полицейские обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в Боровском проезде в Москве. По предварительной информации, мужчина получил ранения в результате конфликта. Доследственной проверкой занялась Солнцевская межрайонная прокуратура.