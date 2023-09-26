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26 сентября, 11:09

Происшествия

Ранее судимого мужчину задержали в Химках за сжигание флага России

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Полицейские задержали мужчину, спалившего государственный флаг России на входе в спортивный комплекс в Химках, сообщает Агентство "Москва".

В полицию сообщили, о том, что злоумышленник поджег государственный флаг РФ на улице Чкалова. На место прибыли правоохранители, оперативно установившие и задержавшие подозреваемого. Им оказался ранее судимый 26-летний житель Калужской области.

По предварительным данным, преступление он совершил, находясь в состоянии опьянения, с помощью зажигалки и жидкости для розжига. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина вечером 31 июля поджег двери военного комиссариата и пытался протаранить арочные ворота на легковушке. Мужчина был задержан полицией, которая устанавливает его личность. В администрации уточнили, что дверь военкомата обгорела на площади в один квадратный метр, обошлось без серьезного ущерба.

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