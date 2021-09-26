Спасатели сняли тела трех погибших на Эльбрусе

Фото: instagram.com/elbrusskii_vpso

Спасателям Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС удалось снять на седле Эльбруса тела трех погибших в ночь с 23 на 24 сентября. Об этом сообщается на официальной странице отряда в Instagram.

"В настоящее время тела транспортируют на поляну Азау, где передадут сотрудникам СК", – отмечается в сообщении.

В операции задействованы 22 человека из личного состава Эльбрусского отряда МЧС России.

Сообщается, что в 16.10 по московскому времени спасателям удалось спустить тела погибших на высоту 5100 метров.

23 сентября группа 19 туристов застряли на Эльбрусе из-за ухудшения погодных условий. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, а температура составляла –20 градусов. Альпинисты запросили помощи у спецслужб. Операция по спасению туристов длилась свыше семи часов.

По последним данным, в результате случившегося погибли пять альпинистов. При этом 14 человек удалось спасти: троих медики отпустили после осмотра, остальные 11 человек были доставлены в больницу в Нальчике.

