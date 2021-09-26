Восьмилетний мальчик пострадал в ДТП на Новоарбатском мосту

Несовершеннолетний пассажир такси пострадал на Новоарбатском мосту в результате ДТП, сообщается в телеграм-канале столичного ГИБДД.

Там столкнулись Kia и такси Hyundai. Пострадавшего ребенка госпитализировали с предварительным диагнозом "ушиб бедра и грудной клетки".

Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии.

Ранее ДТП произошло на внутренней стороне 11 километра МКАД. Там столкнулись два автомобиля, один из них впоследствии загорелся.

Из-за аварии движение было затруднено по двум полосам. Позднее движение удалось полностью восстановить.