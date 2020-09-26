СК проверит информацию СМИ об отравлении детей после дезинсекции в квартире в Москве

15:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Следователи проверят информацию СМИ о том, что двое детей отравились в столичной квартире после дезинсекции от клопов, сообщает РИА Новости.
Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова уточнила, что следователи дадут оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
В прессе ранее появились сообщения о том, что двое детей 8 и 10 лет попали в больницу после дезинсекции от клопов в квартире.
Двое детей оказались в реанимации после отравления хлором в Петербурге. Еще трое пострадавших были размещены в отделении больницы.
По факту случившегося прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга начала проверку. При этом СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ – "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Кроме того, Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу подготовило протокол о временном запрете деятельности комплекса "Фитнес хаус", в котором произошел инцидент с отравлением детей. Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора по городу забрал пробы воды и воздуха в бассейне.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: