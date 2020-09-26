СК проверит информацию СМИ об отравлении детей после дезинсекции в квартире в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Следователи проверят информацию СМИ о том, что двое детей отравились в столичной квартире после дезинсекции от клопов, сообщает РИА Новости.

Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова уточнила, что следователи дадут оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В прессе ранее появились сообщения о том, что двое детей 8 и 10 лет попали в больницу после дезинсекции от клопов в квартире.

Двое детей оказались в реанимации после отравления хлором в Петербурге. Еще трое пострадавших были размещены в отделении больницы.

По факту случившегося прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга начала проверку. При этом СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ – "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Кроме того, Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу подготовило протокол о временном запрете деятельности комплекса "Фитнес хаус", в котором произошел инцидент с отравлением детей. Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора по городу забрал пробы воды и воздуха в бассейне.