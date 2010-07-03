Следствие рассматривает две версии причин пожара в Измайловском кремле

Фото: Telegram-канал "Следак шепнул"

Следователи устанавливают причины возгорания в хостеле на территории Измайловского кремля, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Как полагает следствие, одними из основных причин возникновения пожара могли стать неисправность электропроводки и неосторожное обращение с огнем.

Сейчас ведется осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Прокуратура также организовала проверку о соблюдении пожарной безопасности.

Возгорание произошло минувшей ночью на первом этаже одного из павильонов на Измайловском шоссе, 73ж. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров.

Пострадали девять человек. Двоим оказали помощь на месте. Семь человек доставили в больницу, одна женщина в тяжелом состоянии в коме.

Все пострадавшие, по предварительным данным, являются гражданами РФ.