Прокуратура начала проверку по факту пожара в столичном хостеле

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Прокуратура проводит проверку по факту пожара в хостеле на территории Измайловского кремля в Москве, сообщает пресс-служба ведомства в Instagram.

Предстоит выяснить, соблюдались ли требования законодательства о пожарной безопасности индивидуальным предпринимателем, который предоставлял гостиничные услуги. Также прокуратура даст оценку действиям должностных лиц контролирующих органов.

Возгорание произошло минувшей ночью на первом этаже одного из павильонов на Измайловском шоссе, 73ж. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров.

Пострадали девять человек. Двоим оказали помощь на месте. Семь человек доставили в больницу, одна женщина в тяжелом состоянии в коме. 15 человек эвакуировали из горящего здания. Все пострадавшие, по предварительным данным, являются гражданами РФ.