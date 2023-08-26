Более пяти часов заняла полная ликвидации пожара на складе пиротехники в Кемерове – ГУМЧС

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Более пяти часов потребовалось сотрудникам МЧС РФ, чтобы полностью ликвидировать последствия пожара на складе пиротехнических изделий в Кемерове. Об этом сообщает ГУМЧС по Кемеровской области в своем телеграм-канале.

"Более 5 часов потребовалось сотрудникам МЧС России, чтобы полностью ликвидировать последствия пожара на складе пиротехнических изделий на ул. Терешковой в Кемерово. Сейчас работы пожарных на месте завершены", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что сигнал о возгорании в оперативную службу МЧС России поступил сегодня в 17:00 по местному времени. На момент прибытия первых подразделений здание горело полностью, произошло обрушение конструкций. На месте от МЧС России работали 43 человека и 13 единиц техники. В результате огонь был ликвидирован на площади 750 квадратных метров.

Причину пожара еще предстоит установить специалистам.

По данным МЧС России, возгорание произошло на кровле мансардного этажа одного из многоквартирных домов. Тушение огня осложнила плотная застройка. Спасатели не допустили распространения пожара на соседние здания.