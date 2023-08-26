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15:14

Происшествия

Открытое горение ликвидировали на складе пиротехники в Кемерове

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с пиротехникой в Кемерове. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

"Ликвидировано открытое горение на складе пиротехнической продукции, пожарные продолжают проливку и разбор конструкций", – говорится в сообщении.

Известно, что в результате возгорания произошло обрушение перекрытий здания. При этом информации о пострадавших не поступало.

Пожар на складе в Кемерове начался днем 26 августа. Площадь возгорания достигала 750 квадратных метров. К его ликвидации были привлечены более 30 человек и 11 единиц техники.

Склад пиротехники загорелся в Кемерове

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