15:14Происшествия
Открытое горение ликвидировали на складе пиротехники в Кемерове
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с пиротехникой в Кемерове. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
"Ликвидировано открытое горение на складе пиротехнической продукции, пожарные продолжают проливку и разбор конструкций", – говорится в сообщении.
Известно, что в результате возгорания произошло обрушение перекрытий здания. При этом информации о пострадавших не поступало.
Пожар на складе в Кемерове начался днем 26 августа. Площадь возгорания достигала 750 квадратных метров. К его ликвидации были привлечены более 30 человек и 11 единиц техники.
Склад пиротехники загорелся в Кемерове
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