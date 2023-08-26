Обломки сбитого ночью в Подмосковье беспилотника найдены в Истре

Фото: телеграм-канал "Татьяна Витушева"

Несколько обломков сбитого в районе в ночь на субботу в Истре беспилотника найдены и направлены на экспертизу. Об сообщила глава Истринского округа Татьяна Витушева в своем телеграм-канале.

"В ходе поисково-следственных мероприятий, связанных с сегодняшним инцидентом со сбитым БПЛА над территорией городского округа Истра, найдены элементы двигателя, проводки и самого каркаса дрона", – рассказала Витушева в своем телеграм-канале.

Она подчеркнула, что сбитый объект был самолетного типа с максимальным радиусом действия в 800 километров и скоростью порядка 120 километров в час. Данные типы БПЛА способны нести взрывоопасные элементы. В настоящее время устанавливается вероятность наличия подобных элементов на сбитом беспилотнике.

Глава Истринского округа добавила, что, по предварительной информации, разрушений и повреждений инфраструктуры после падения беспилотника нет.

Украинский беспилотник был сбит ночью 26 августа российскими силами ПВО около 03:00. Объект самолетного типа двигался в сторону Москвы вдоль Новорижского шоссе.

Ранее глава подмосковной Истры Татьяна Витушева призвала жителей не публиковать кадры работы систем противовоздушной обороны (ПВО). В результате ЧП нет разрушений. Татьяна Витушева уточнила, что сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.