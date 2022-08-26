Воспитательницу, тащившую ребенка по асфальту, проверит прокуратура Южно-Сахалинска

Фото: телеграм-канал "МАМЫ САХАЛИНА В ТЕМЕ"

Прокуратура организовала проверку после публикаций СМИ о воспитательнице детского сада в Южно-Сахалинске, которая протащила ребенка по асфальту. Об сообщается на сайте прокуратуры Сахалинской области.

"Прокуратурой города Южно-Сахалинска по публикации СМИ "Воспитательница в Южном протащила ребенка по асфальту" организована проверка по факту инцидента в детском саду "Золотой ключик", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство проверит соблюдение законодательства в области охраны жизни и здоровья детей, а также оценит условия их пребывания в дошкольном учреждении.

"По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в несколько детсадов Томска пришли сообщения с угрозами о насилии в отношении детей. Сотрудники учреждений и департамента образования оперативно сообщили об этом в полицию и УФСБ, усилили меры безопасности и контроль за пропускным режимом.

В свою очередь, правоохранители выяснили, что данные угрозы ложные. Они уже устанавливают личность и местонахождение злоумышленника. Угрозы могут быть классифицированы как террористические преступления. Наказание для злоумышленника может быть предусмотрено сразу несколькими статьями УК РФ.