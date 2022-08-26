Найденный у россиянина в Бресте предмет не является бомбой – СК Белоруссии

Фото: Следственный комитет Белоруссии

Подозрительный предмет, обнаруженный в автомобиле россиянина при въезде из Польши в Белоруссию на пропускном пункте Брест, не является взрывным устройством. Об этом заявили в Следственном комитете Белоруссии.

"Предварительно установлено, что обнаруженный предмет не является взрывным устройством", – сообщается в телеграм-канале ведомства.

Сотрудники СК продолжают работать с автомобилем, в котором было найдено неизвестное устройство.

26 августа в машине россиянина, который въезжал в автодорожный пункт Брест из Польши, обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство. По словам пограничников, предмет с проводами размером 5х9 сантиметров был прикреплен на днище авто в районе переднего пассажирского сиденья.

В связи с обнаружением подозрительного устройства пропуск транспорта на границе временно приостановили. Автомобиль с обнаруженным предметом оперативно оцепили.