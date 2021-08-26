На юге Москвы погибла упавшая с 16-го этажа женщина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В районе Орехово-Борисово Южное разбилась насмерть женщина, упавшая с 16-го этажа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на экстренные службы.

"Тело женщины обнаружено на козырьке подъезда одного из домов по улице Елецкой. Она упала с высоты 16-го этажа. Полученные травмы оказались смертельными", – говорится в сообщении.

Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. На месте происшествия находятся представители экстренных служб столицы.

Ранее на севере Москвы при проведении работ на кровле дома погиб рабочий. Инцидент произошел в результате обрыва троса строительной люльки.