СК начал проверку после обнаружения тела в хостеле на востоке Москвы

11:51
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обнаружения тела в хостеле на Перовской улице на востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК РФ по Москве Юлию Иванову.
По словам источника агентства в правоохранительных органах, погибший – Дардо Кусто, участник различных телешоу, называвший себя потомственным шаманом. При этом официального подтверждения, что погибшим является Кусто, пока нет.
"24 августа в 06:40 на телефон 02 поступило сообщение о том, что в хостеле на Перовской улице, доме 66, найден мертвым Дардо Кусто. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид", – отметил собеседник агентства.
Уточняется, что накануне мужчина праздновал день рождения, когда он вернулся в хостел, где проживал в последнее время, из его комнаты послышались громкие звуки, из-за чего соседи вызвали полицию.
Ранее Троицкий суд столицы арестовал двух обвиняемых в убийстве москвича в его квартире. Грабители залезли в квартиру и до смерти избили 55-летнего хозяина, который незадолго до этого снял в банке крупную сумму.
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