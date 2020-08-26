Боевик ликвидирован в ходе спецоперации в Ингушетии

Фото: Национальный антитеррористический комитет

В Ингушетии нейтрализовали боевика, который привел в действие самодельное взрывное устройство, сообщает ТАСС.

Это произошло в ходе контртеррористической операции вблизи села Али-Юрт. Там обнаружили вооруженного бандита. В ответ на предложение сложить оружие он начал стрелять.

Завязалась перестрелка, в ходе которой злоумышленник совершил подрыв самодельного взрывного устройства и был нейтрализован силами правопорядка.

На месте перестрелки обнаружили оружие, боеприпасы и остатки самодельной бомбы. Пострадавших среди гражданских и потерь среди силовиков нет.

В воскресенье с 8:00 оперативный штаб ввел в селе Троицкое Сунженского района Ингушетии режим контртеррористической операции. На территории сельского поселения действовал ряд ограничений.

Там началось боестолкновение, велась перестрелка между силовиками и злоумышленниками. Спецслужбы ликвидировали троих боевиков.

18 августа в Ингушетии в районе населенного пункта Галашки ликвидировали еще двоих боевиков. Меры были предприняты в ходе спецоперации.

До этого в ходе контртеррористической операции в Ингушетии также были ликвидированы два боевика. Они планировали совершить террористические акты на территории республики. На месте проведения спецоперации были найдены оружие, а также взрывчатка.