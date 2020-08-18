Два боевика ликвидированы в ходе спецоперации в Ингушетии

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

В Ингушетии в районе населенного пункта Галашки ликвидированы два боевика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Отмечается, что меры предприняты в ходе спецоперации.

"Ликвидированы двое боевиков, которые оказали вооруженное сопротивление. Их личности пока не установлены", – уточнил источник.

Ранее в ходе контртеррористической операции в Ингушетии были также ликвидированы два боевика. Они планировали совершить террористические акты на территории республики. На месте проведения спецоперации были найдены оружие, а также взрывчатка.