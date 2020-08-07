Фото: URA.RU/TASS/Владимир Жабрико

Один боевик ликвидирован в ходе КТО в Ингушетии. Об этом передает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что ликвидация боевика произошла в центре Нарзани.

"Один участник незаконного вооруженного формирования ликвидирован", – заявил источник.

Он добавил, что среди сотрудников правоохранительных органов никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в Ингушетии введен режим контртеррористической операции. Особый режим был объявлен начальником УФСБ России по Республике Ингушетия.

Отмечалось, что в Назрани район проведения КТО ограничен улицами Московская, Барзоева, Газгиева, Серго, Насыр-Кортская и Парчиева. Такую информацию сообщил Оперативный штаб.