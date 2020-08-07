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Один боевик ликвидирован в ходе КТО в Ингушетии. Об этом передает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.
Отмечается, что ликвидация боевика произошла в центре Нарзани.
"Один участник незаконного вооруженного формирования ликвидирован", – заявил источник.
Он добавил, что среди сотрудников правоохранительных органов никто не пострадал.
Ранее стало известно, что в Ингушетии введен режим контртеррористической операции. Особый режим был объявлен начальником УФСБ России по Республике Ингушетия.
Отмечалось, что в Назрани район проведения КТО ограничен улицами Московская, Барзоева, Газгиева, Серго, Насыр-Кортская и Парчиева. Такую информацию сообщил Оперативный штаб.