В Ингушетии введен режим КТО

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Ингушетии введен режим контртеррористической операции. Такую информацию представил Оперативный штаб, передает РИА Новости.
Известно, что режим КТО ввели на части территории Назрани и в селении Сагопши в Малгобекском районе.
В Оперштабе отметили, что особый режим объявлен начальником УФСБ России по Республике Ингушетия в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности.
"Принято решение о проведении с 22.25 по московскому времени 6 августа контртеррористической операции на территории города Назрань и в селении Сагопши Малгобекского района", – подтвердили в Оперштабе.
Уточняется, что в Назрани район проведения КТО ограничен улицами Московская, Барзоева, Газгиева, Серго, Насыр-Кортская и Парчиева. При этом в Сагопши режим введен в пределах населенного пункта.
Ранее в ходе КТО в Ингушетии ликвидировали двоих боевиков. Инцидент случился в городе Сунжа. В ходе перестрелки между правоохранителями и боевиками произошел пожар.
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