Два боевика ликвидированы в ходе КТО в Ингушетии

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Два боевика ликвидированы в ходе контртеррористической операции в Ингушетии. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, на месте проведения спецоперации были найдены оружие, а также взрывчатка.

"На месте боестолкновения обнаружены оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство", – подтвердили в НАК.

Там пояснили, что боевики планировали совершить террористические акты на территории республики.

"В целях недопущения совершения ими террористических актов и обеспечения безопасности граждан начальником республиканского Управления ФСБ России было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима", – пояснили в ведомстве.

В ходе операции среди сотрудников правоохранительных органов никто не пострадал.

Ранее в Ингушетии был объявлен режим контртеррористической операции. Особый режим ввел начальник УФСБ России по Республике Ингушетия.

Отмечалось, что в Назрани район проведения КТО ограничен улицами Московская, Барзоева, Газгиева, Серго, Насыр-Кортская и Парчиева. Такую информацию сообщил Оперативный штаб.