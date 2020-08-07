Два боевика ликвидированы в ходе КТО в Ингушетии

07:20
Фото: Zuma\TASS
Два боевика ликвидированы в ходе контртеррористической операции в Ингушетии. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, пишет РИА Новости.
По данным ведомства, на месте проведения спецоперации были найдены оружие, а также взрывчатка.
"На месте боестолкновения обнаружены оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство", – подтвердили в НАК.
Там пояснили, что боевики планировали совершить террористические акты на территории республики.
"В целях недопущения совершения ими террористических актов и обеспечения безопасности граждан начальником республиканского Управления ФСБ России было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима", – пояснили в ведомстве.
В ходе операции среди сотрудников правоохранительных органов никто не пострадал.
Ранее в Ингушетии был объявлен режим контртеррористической операции. Особый режим ввел начальник УФСБ России по Республике Ингушетия.
Отмечалось, что в Назрани район проведения КТО ограничен улицами Московская, Барзоева, Газгиева, Серго, Насыр-Кортская и Парчиева. Такую информацию сообщил Оперативный штаб.
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