Двое боевиков ликвидированы в зоне КТО в Ингушетии

Фото: ТАСС/Виталий Невар

В селе Троицкое Сунженского района Ингушетии, где ранее ввели режим контртеррористической операции (КТО), началось боестолкновение, сообщает ТАСС.

Отмечается, что идет активная фаза боя, ведется перестрелка между силовиками и злоумышленниками. Спецслужбы ликвидировали двоих боевиков. Их личности устанавливаются.

На территории обеспечена безопасность населения, правоохранители перекрыли дороги к месту спецоперации.

В воскресенье с 8:00 оперативный штаб ввел в Ингушетии режим КТО. На территории сельского поселения действует ряд ограничений. С чем связанно введение такого режима, не уточнялось.

18 августа в Ингушетии в районе населенного пункта Галашки ликвидировали еще двоих боевиков. Меры были предприняты в ходе спецоперации.

До этого в ходе контртеррористической операции в Ингушетии также были ликвидированы два боевика. Они планировали совершить террористические акты на территории республики. На месте проведения спецоперации были найдены оружие, а также взрывчатка.