В Сочи вертолет совершил аварийную посадку

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Вертолет совершил аварийную посадку в районе Красной Поляны в Сочи, сообщает ТАСС.

В Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России по городу Сочи уточнили, что в результате посадки есть пострадавшие.

Причины аварии и состояние пострадавших не уточняются.

Ранее в Республике Алтай вертолет Robinson совершил жесткую посадку. Воздушное судно с пилотом и пассажиром на борту приземлилось на горе Белуха.

До этого частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в поселке Кирсалово Ростовской области поведении обработки рисовых чеков. В результате погиб человек, еще один пострадал.