Опубликовано новое видео теракта 11 сентября 2001 года

Видео: youtube/Kei Sugimoto

В Сети опубликованы новые кадры теракта 11 сентября 2001 года, на котором подробно запечатлены обрушения двух башен Всемирного торгового центра.

Видеозапись сделал японский фотограф Кей Сугимото на профессиональную камеру, но она затерялась на 23 года. Видео снято с крыши одного из зданий, и сейчас это единственная запись с обрушениями в высоком качестве.

"Снятые мной кадры обрушения Всемирного торгового центра 9/11/2001. Снято с крыши дома 64 по Сент-Маркс-Плейс в Нью-Йорке на камеру Sony VX2000 с телеконвертером", – написал фотограф.

В прошлом году секретная служба США опубликовала новые кадры с места теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Фотографии появились 10 сентября на странице ведомства в Twitter.

Теракты 11 сентября 2001 года, также известные как 9/11, – четыре атаки, совершенные в США в один день членами "Аль-Каиды" (террористическая группировка запрещена в России).

Два пассажирских самолета, угнанные террористами, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет врезался в здание министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый лайнер разбился возле города Питтсбург. В результате атаки погибли 2 749 человек.