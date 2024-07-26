Военная база США в Ираке подверглась ракетному удару

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Американская база Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака подверглась ракетной атаке. Об этом со ссылкой на заявление Пентагона сообщает РИА Новости.

"Мы можем подтвердить, что удар был совершен по территории за пределами базы, повреждений и пострадавших нет. На данном этапе у нас нет информации о том, что и сколько снарядов было выпущено", – заявили в военном ведомстве США.

В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что две ракеты попали на территорию базы, еще две поразили периметр.

До этого сообщалось, что четыре ракеты были выпущены по военной базе Соединенных Штатов, которая располагается на северо-востоке Сирии. Удары были нанесены по американской базе в аэропорту Хараб аль-Джир в окрестностях Эль-Хасаке.