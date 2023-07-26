Полиция провела обыск в квартире украинской журналистки Соколовской по делу о фейках – СМИ

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Сотрудники правоохранительных органов провели в съемной квартире украинской журналистки Янины Соколовской обыск в рамках расследования уголовного дела о распространении ею фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, женщина покинула жилую площадь в начале июля 2023 года. В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили в съемной квартире крупную сумму в иностранной валюте, наградную медаль Верховной рады Украины, различную символику с украинским гербом и флагом.

Уголовное дело, предусмотренное пунктом "д" части 2 статьи 207.3 в отношении журналистки ранее возбудил столичный Следственный комитет (СК) РФ. По версии следствия, Соколовская распространяла заведомо ложные сведения о российской армии в телеграм-канале.

В свою очередь, источник агентства дополнил, что речь идет о сообществе "Война и мир". С помощью него фигурантка дела оказывала содействие киевскому режиму, распространяя видеоролики и фотографии с подписями о якобы преступлениях российских военных в ходе спецоперации: от мародерств и убийств гражданских до неизбирательных ударов.

Помимо этого, собеседник издания напомнил, что в 2014 году Соколовская выразила поддержку администрации Петра Порошенко, принимала активное участие в антироссийской пропаганде, оправдывала карательную операцию Киева на Донбассе. На выборах президента Украины в 2019 году она поддержала кандидатуру Олега Ляшко, причастного к нацполку "Азов" (запрещен в РФ и признан террористической организацией).

Ранее правоохранительные органы составили административный протокол на полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) в отставке Владимира Квачкова за дискредитацию российской армии по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ". Наказанием за правонарушение по данной статье может стать штраф в размере 50 тысяч рублей.

