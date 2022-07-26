Два человека погибли при стрельбе в канадском Лэнгли – СМИ

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Два человека погибли и двое получили ранения в результате стрельбы в канадском Лэнгли, сообщил телеканал CBC.

По его сведениям, одна из пострадавших доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии, еще один человек получил ранение в ногу. Нападавший ликвидирован полицией.

По данным правоохранительных органов, неизвестный рано утром в понедельник открыл стрельбу по бездомным. В полиции подчеркнули, что атака носила, вероятно, нацеленный характер.

Ранее сообщалось, что жертвами стрельбы в парке Лос-Анджелеса стали два человека, еще пятеро получили ранения. Уточнялось, что выстрелы прозвучали в районе Сан-Педро. По данным городской полиции, вероятно, что стрельба началась из-за конфликта между двумя группами.

