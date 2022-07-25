Два человека погибли при стрельбе в парке Лос-Анджелеса – СМИ

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Жертвами стрельбы в парке Лос-Анджелеса стали два человека, еще пятеро получили ранения. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает телеканал CBS.

Уточняется, что выстрелы прозвучали в районе Сан-Педро. По данным городской полиции, вероятно, что стрельба началась из-за конфликта между двумя группами. Правоохранители не исключают, что стрелявших было несколько.

Ранее в пожарном департаменте Лос-Анджелеса сообщали, что в результате инцидента ранения получили семь человек, двое из которых были госпитализированы в критическом состоянии. Речь шла о четырех мужчинах и трех женщинах. Также уточнялось, что инцидент произошел на автошоу или "рядом с ним".

18 июля стрельба произошла в фуд-корте молла, расположенного в городе Гринвуд в американском штате Индиана. В результате погибли три человека, еще два человека получили ранения и были госпитализированы. Нападавшего обезвредил посетитель торгового центра, который имел при себе оружие. Преступник получил ранение и скончался.